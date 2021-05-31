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ЕС продлит запрет на инвестиции в оккупированный Крым

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Брюссель, Понедельник 31 мая 2021 13:39
ЕС продлит запрет на инвестиции в оккупированный Крым Фото: ЕС продлит крымский пакет санкций (ec.europa.eu)
Автор: Александр Белоус

Европейский союз продлит действие запрета на инвестиции в Крым еще на один год. Решение будет принято на уровне послов 9 июня 2021 года.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем Twitter.

"Послы ЕС 9 июня продлят срок действия запрета на инвестиции Крым из ЕС на один год", - написал он.

ЕС продлит запрет на инвестиции в оккупированный Крым

ЕС ввел санкции в 2014 году после оккупации Крыма российской армией. С тех пор срок их действия ежегодно продлеваются. Санкции включают запрет на инвестиции в Крыму, а также запрет на импорт продукции из Крыма в страны ЕС.

Напомним, в 2020 году Совет ЕС принял решение продлить санкции в отношении РФ до 23 июня 2021 года. Кроме того, шесть европейских стран поддержали решение Европейского союза о продлении санкций против России из-за аннексии Крыма. Речь идет о странах-кандидатах на вступление в Евросоюз Черногории и Албании, членов европейской зоны свободной торговли Норвегии и Исландии, а также об Украине и Грузии.

Крымский пакет санкций предусматривает запрет на импорт из Крыма и Севастополя товаров, инвестиции, туристические услуги, выдачу виз и поставку технологий.

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