ЕС продлит запрет на инвестиции в оккупированный Крым

Европейский союз продлит действие запрета на инвестиции в Крым еще на один год. Решение будет принято на уровне послов 9 июня 2021 года.

"Послы ЕС 9 июня продлят срок действия запрета на инвестиции Крым из ЕС на один год", - написал он.

ЕС ввел санкции в 2014 году после оккупации Крыма российской армией. С тех пор срок их действия ежегодно продлеваются. Санкции включают запрет на инвестиции в Крыму, а также запрет на импорт продукции из Крыма в страны ЕС.