ЄС продовжить заборону на інвестиції в окупований Крим

Європейський союз продовжить дію заборони на інвестиції в Крим ще на один рік. Рішення буде прийнято на рівні послів 9 червня 2021 року.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у своєму Twitter.

"Посли ЄС 9 червня продовжать термін дії заборони на інвестиції Крим з ЄС на один рік", - написав він.

ЄС ввів санкції у 2014 році після окупації Криму російською армією. З тих пір термін їх дії щорічно продовжуються. Санкції включають заборону на інвестиції в Криму, а також заборону на імпорт продукції з Криму в країни ЄС.