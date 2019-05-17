ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЄС продовжили санкції проти Сирії ще на рік

Новини » Політика    17.05.2019 - 14:57
ЄС продовжили санкції проти Сирії ще на рік
Фото: прапори країн ЄС (facebook com newsland)

Санкції проти Сирії були продовжені до 1 червня 2020 року

Рада Євросоюзу продовжив дію санкцій відносно влади Сирії ще на один рік, до 1 червня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу законодавчого органу.

Санкції проти сирійського режиму і тих, хто його підтримує, було вирішено продовжити так, як в країні "продовжуються репресії проти цивільного населення". З санкційного списку виключили п'ять померлих осіб і одну організацію, яка припинила своє існування.

В даний час в список включені 270 осіб і 70 організацій, щодо яких діє заборона на поїздки і чиї активи заморожені, оскільки вони несуть відповідальність за грубе порушення прав цивільного населення Сирії, отримують користь із існуючого режиму, підтримують його і / або пов'язані з такими особами або організаціями.

Санкції, введені проти Сирії, включають в себе нафтове ембарго, обмеження на торгівлю та інвестиції, заморожування активів сирійського центрального банку, що перебувають в Європейському союзі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Рада Європейського союзу вніс у санкційні списки по Сирії сім міністрів сирійського уряду. Таке рішення було прийнято у зв'язку з перестановками в уряді Сирії.

Крім того, президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію надзвичайного стану відносно уряду Сирії, що передбачає введення санкцій.

Європол ліквідував міжнародну мережу кіберзлочинців США ввели нові санкції проти Росії
Новини України ЕвросоюзСанкціїСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся