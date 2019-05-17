ЄС продовжили санкції проти Сирії ще на рік

Фото: прапори країн ЄС (facebook com newsland)

Санкції проти Сирії були продовжені до 1 червня 2020 року

Рада Євросоюзу продовжив дію санкцій відносно влади Сирії ще на один рік, до 1 червня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу законодавчого органу.

Санкції проти сирійського режиму і тих, хто його підтримує, було вирішено продовжити так, як в країні "продовжуються репресії проти цивільного населення". З санкційного списку виключили п'ять померлих осіб і одну організацію, яка припинила своє існування.

В даний час в список включені 270 осіб і 70 організацій, щодо яких діє заборона на поїздки і чиї активи заморожені, оскільки вони несуть відповідальність за грубе порушення прав цивільного населення Сирії, отримують користь із існуючого режиму, підтримують його і / або пов'язані з такими особами або організаціями.

Санкції, введені проти Сирії, включають в себе нафтове ембарго, обмеження на торгівлю та інвестиції, заморожування активів сирійського центрального банку, що перебувають в Європейському союзі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Рада Європейського союзу вніс у санкційні списки по Сирії сім міністрів сирійського уряду. Таке рішення було прийнято у зв'язку з перестановками в уряді Сирії.

Крім того, президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію надзвичайного стану відносно уряду Сирії, що передбачає введення санкцій.