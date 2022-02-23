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Послы ЕС продлили санкции против Януковича на 6 месяцев вместо года

Автор: Каролина Гайдук

Послы Европейского Союза решили продлить ограничительные меры в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, его единственного сына и еще пятерых человек. Для Януковича санкции продлили на 6 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Послы ЕС сегодня продлил санкции против Януковича и 6 соратников. В отношении четырех из них, включая Януковича и сына - на 6 месяцев, еще для трех - на 12 месяцев, как обычно", - отметил журналист в своем микроблоге.

Отметим, что бывшему президенту Украины Виктору Януковичу объявили новое подозрение. На этот раз в том, что он склонял военнослужащих президентской охраны к дезертирству.

Напомним, что суд избрал меру пресечения начальнику охраны экс-президента Украины Виктора Януковича. Его заочно арестовали.

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