Посли ЄС продовжили санкції проти Януковича на 6 місяців замість року

Посли Європейського Союзу вирішили продовжити обмежувальні заходи щодо колишнього президента України Віктора Януковича, його єдиного сина і ще п'ятьох осіб. Для Януковича санкції продовжили на 6 місяців.
Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
"Посли ЄС сьогодні продовжив санкції проти Януковича і 6 соратників. Щодо чотирьох з них, включаючи Януковича і сина - на 6 місяців, ще для трьох - на 12 місяців, як зазвичай", - зазначив журналіст у своєму мікроблозі.
Відзначимо, що колишньому президенту України Віктору Януковичу оголосили нову підозру. Цього разу в тому, що він схиляв військовослужбовців президентської охорони до дезертирства.
Нагадаємо, що суд обрав запобіжний захід начальнику охорони екс-президента України Віктора Януковича. його заочно заарештували.