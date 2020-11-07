ЕС продлил санкции против Турции

Европейский Союз объявил о решении продлить санкции против физических лиц и учреждений Турции. Это связано с тем, что турецкая сторона продолжает проводить незаконные действия по бурению в Восточном Средиземноморье.

Такое сообщение обнародовано в пятницу на сайте Европейского Совета.

"Совет ЕС принял сегодня решение продлить на один год, до 12 ноября 2021 года, существующий порядок меры в ответ на недопустимые действия Турции по бурению в Восточном Средиземноморье", - говорится в сообщении.

Таким образом, ЕС ввел санкции против лиц или учреждений, ответственных или вовлеченных в недозволенные действия по бурению гидрокарбонатов в Восточном Средиземноморье.

Санкции включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов лиц, а также замораживание активов учреждений. В дополнение, физическим лицам и учреждениям ЕС запрещено предоставлять любые фонды в распоряжение персон и учреждений, что попали в санкционный список.

Напомним, Турция расширяет поиск углеводородных ресурсов в восточном Средиземноморье.

РБК-Украина сообщало, что Анкара отозвала судно Oruc Reis в прошлом месяце, чтобы наладить дипломатию перед саммитом ЕС, на котором Кипр добивался санкций против Турции. Оно было отправлено обратно в этом месяце, что вызвало гневную реакцию Греции, Франции и Германии.

После саммита 27 стран ЕС заявили, что накажут Турцию, если она продолжит свои операции в регионе.