ЄС продовжив санкції проти Туреччини

Європейський Союз оголосив про рішення продовжити санкції проти фізичних осіб та установ Туреччини. Це пов'язано з тим, що турецька сторона продовжує проводити незаконні дії з буріння у Східному Середземномор’ї.

Таке повідомлення оприлюднене у п’ятницю на сайті Європейської Ради.

"Рада ЄС ухвалила сьогодні рішення продовжити на один рік, до 12 листопада 2021 року, існуючий порядок заходів у відповідь на недозволені дії Туреччини з буріння у Східному Середземномор’ї", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, ЄС запровадив санкції проти осіб або установ, відповідальних або залучених до недозволених дій з буріння гідрокарбонатів у Східному Середземномор’ї.

Санкції включають заборону на подорожі до ЄС та заморожування активів для осіб, а також заморожування активів установ. На додаток, фізичним особам та установам ЄС заборонено надавати будь-які фонди у розпорядження персон і установ, що потрапили до санкційного списку.

Нагадаємо, Туреччина розширює пошук вуглеводневих ресурсів в східному Середземномор'ї.

Також РБК-Україна повідомляло, що Анкара відкликала судно Oruc Reis в минулому місяці, щоб налагодити дипломатію перед самітом ЄС, на якому Кіпр домагався санкцій проти Туреччини. Воно було відправлено назад в цьому місяці, що викликало гнівну реакцію Греції, Франції та Німеччини.

Після саміту 27 країн ЄС заявили, що покарають Туреччину, якщо вона продовжить свої операції в регіоні.