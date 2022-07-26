ЕС продлил санкции против России из-за ее вторжения в Украину

Европейский союз на полгода продлил экономические санкции против России в связи с ее военной агрессией в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Совета ЕС.

впервые введенные в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года в свете неспровоцированной и необоснованной военной агрессии России против Украины.

Как известно, на прошлой неделе Европейский союз ввел седьмой пакет санкций против России, в который вошли Сбербанк, фонд "Русский мир" и мэр Москвы Сергей Собянин.

Подробнее о том, как Россия пытается подорвать западные санкции и выдержит ли Европа давление Кремля - читайте в материале РБК-Украина.

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