ЄС продовжив санкції проти Росії через її вторгнення в Україну

Європейський союз на півроку продовжив економічні санкції проти Росії у зв'язку з її військовою агресією в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз Ради ЄС.

вперше введені в 2014 році у відповідь на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні, були значно розширені з лютого 2022 року в світлі неспровокованої і необгрунтованої військової агресії Росії проти України.

Як відомо, минулого тижня Європейський союз запровадив сьомий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли Сбербанк, фонд "Русский мир" і мер Москви Сергій Собянін.

Детальніше про те, як Росія намагається підірвати західні санкції та чи витримає Європа тиск Кремля - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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