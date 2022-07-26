ЕС продлил санкции против России из-за ее вторжения в Украину

Европейский союз на полгода продлил экономические санкции против России в связи с ее военной агрессией в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Совета ЕС.

"Сегодня Совет принял решение о продлении на шесть месяцев, до 31 января 2023 года, ограничительных мер в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года в свете неспровоцированной и необоснованной военной агрессии России против Украины.