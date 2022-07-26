ЕС продлил санкции против России из-за ее вторжения в Украину
Европейский союз на полгода продлил экономические санкции против России в связи с ее военной агрессией в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Совета ЕС.
"Сегодня Совет принял решение о продлении на шесть месяцев, до 31 января 2023 года, ограничительных мер в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года в свете неспровоцированной и необоснованной военной агрессии России против Украины.
"В настоящее время они состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения в отношении финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши", - отметили в Европейском совете.
Как известно, на прошлой неделе Европейский союз ввел седьмой пакет санкций против России, в который вошли Сбербанк, фонд "Русский мир" и мэр Москвы Сергей Собянин.
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