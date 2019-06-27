ЕС продлил санкции против России

Европейский союз официально продлил экономические санкции против Российской Федерации еще на шесть месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

Отметим, срок санкций Евросоюза против России истекал 31 июля этого года.

"Евросоюз официально продлил экономические санкции против России еще на 6 месяцев. Это происходит через день после того, как большинство депутатов из 28 стран-членов ЕС проголосовали за то, чтобы вернуть российскую делегацию в ПАСЕ. Это действительно странный мир", - отметил журналист.

Напомним, ранее Йозвяк сообщал, что Европейский союз планирует новые санкции против Российской Федерации за непрекращающееся вмешательство в ситуацию на Донбассе. Так, речь шла о "непризнании нелегально выданных российских паспортов" жителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".

Как анонсировалось ранее, на саммите ЕС 20-21 июня в Брюсселе была согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период с 2019 по 2024 годы.

Как писало РБК-Украина ранее, послы стран Европейского союза согласовали продление санкций против Российской Федерации за аннексию Крыма. Йозвяк сообщал, что официальное продление санкций ожидается в течение ближайших недель. Санкции подразумевают запрет на инвестиции на территорию полуострова в течение следующего года.