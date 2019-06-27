ЄС продовжив санкції проти Росії

Європейський союз офіційно продовжив економічні санкції проти Російської Федерації ще на шість місяців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяк.

Відзначимо, строк санкцій Євросоюзу проти Росії закінчувався 31 липня цього року.

"Євросоюз офіційно продовжив економічні санкції проти Росії ще на 6 місяців. Це відбувається через день після того, як більшість депутатів з 28 країн-членів ЄС проголосували за те, щоб повернути російську делегацію у ПАРЄ. Це дійсно дивний світ", - зазначив журналіст.

Зазначимо, відповідно до повідомлення на сайті Європейської ради, санкції були продовжені до 31 січня 2020 року.

"27 червня 2019 року Рада ЄС продовжила економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори російської економіки, до 31 січня 2020 року", - сказано у ньому.

Нагадаємо, раніше Йозвяк повідомляв, що Європейський союз планує нові санкції проти Російської Федерації за безперервне втручання у ситуацію на Донбасі. Так, мова йшла про "невизнання нелегально виданих російських паспортів" жителям так званих "Донецької і Луганської народних республік".

Як анонсувалося раніше, на саміті ЄС 20-21 червня у Брюсселі був узгоджений стратегічний порядок денний Євросоюзу на період з 2019 по 2024 роки.

Як писало РБК-Україна раніше, посли країн Європейського союзу погодили продовження санкцій проти Російської Федерації за анексію Криму. Йозвяк повідомляв, що офіційне продовження санкцій очікується протягом найближчих тижнів. Санкції передбачають заборону на інвестиції на територію півострова протягом наступного року.