ЄС продовжив мандат консультативної місії в Україні

Ілюстративне фото (twitter.com/EU_Commission)

В ЄС також затвердили збільшення бюджету місії на 25% - до 54 млн євро - "для посилення діяльності на півдні і південному сході України"

Європейський союз продовжив мандат консультативної місії ЄС (EUAM) в Україні до 31 травня 2021 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяві Ради Євросоюзу.

Як повідомляється, крім продовження мандата місії на два роки, в ЄС також затвердили збільшення бюджету місії на 25% - до 54 млн євро - для "посилення діяльності, в тому числі створення нових підрозділів місії на півдні і південному сході України".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що керівник консультативної місії ЄС з питань реформ у секторі цивільної безпеки Кальман Міжей сподівається на реформи в Україні. Представник ЄС вважає за необхідне прискорити конституційну реформу, а також реформу у сфері децентралізації влади.

Крім того, в Україні розпочала свою роботу місія інспекторів генерального директорату Європейської Комісії з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів (DG SANTE), яка перевірить систему державного контролю за виробництвом м'яса птиці та продуктів, отриманих з нього, призначених для експорту в Євросоюз.

Також консультативна місія Європейського союзу з реформування сектору цивільної безпеки України та Апарат Верховної ради України підписали меморандум про взаєморозуміння. Від імені Верховної ради документ підписав перший заступник глави апарату Петро Боднар, від імені Консультативної місії її голова Кястутіс Ланчинскас.