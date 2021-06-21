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ЕС продлил еще на год санкции против России за оккупацию Крыма

Автор: РБК-Украина

Совет ЕС сегодня продлил санкции против России, введенные в ответ на незаконную оккупацию Крыма. Органичительные меры будут действовать до 23 июня 2022 года.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

Санкции включают целевой импорт в ЕС товаров из Крыма, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму. Кроме того, санкции коснутся экспорта определенных товаров и технологий крымским компаниям.

"ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного права в соответствии с заявлением Высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС от 16 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Впервые санкции были введены в июне 2014 года в ответ на попытки подорвать территориальную целостность Украины.

Ранее сообщалось, что Европейский союз продлит действие запрета на инвестиции в Крым еще на один год.

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Российская ФедерацияКрымСанкции