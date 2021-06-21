ЄС продовжив ще на рік санкції проти Росії за окупацію Криму

Рада ЄС сьогодні продовжила санкції проти Росії, введені у відповідь на незаконну окупацію Криму. Органічні заходи діятимуть до 23 червня 2022 року.
Санкції включають цільової імпорт в ЄС товарів з Криму, а також інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги в Криму. Крім того, санкції торкнуться експорту певних товарів і технологій кримським компаніям.
"ЄС не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права відповідно до заяви Високого представника у закордонних справах і політиці безпеки від імені ЄС від 16 березня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Вперше санкції були введені в червні 2014 року в відповідь на спроби підірвати територіальну цілісність України.
Раніше повідомлялося, що Європейський союз продовжить дію заборони на інвестиції в Крим ще на один рік.