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ЄС продовжив ще на рік санкції проти Росії за окупацію Криму

Автор: РБК-Україна

Рада ЄС сьогодні продовжила санкції проти Росії, введені у відповідь на незаконну окупацію Криму. Органічні заходи діятимуть до 23 червня 2022 року.

Про це йдеться в заяві на сайті Ради ЄС.

Санкції включають цільової імпорт в ЄС товарів з Криму, а також інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги в Криму. Крім того, санкції торкнуться експорту певних товарів і технологій кримським компаніям.

"ЄС не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права відповідно до заяви Високого представника у закордонних справах і політиці безпеки від імені ЄС від 16 березня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Вперше санкції були введені в червні 2014 року в відповідь на спроби підірвати територіальну цілісність України.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз продовжить дію заборони на інвестиції в Крим ще на один рік.

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Російська ФедераціяКримСанкції