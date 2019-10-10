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ЄС закликає Туреччину припинити військову операцію в Сирії

Новини » В світі    10.10.2019 - 08:42
ЄС закликає Туреччину припинити військову операцію в Сирії
Фото: Федеріка Могеріні (flickr.com/european_parliament)

Федеріка Могеріні застерегла від відродження терористичного угруповання ІДІЛ

Європейський союз закликає Туреччину припинити військову операцію в Сирії. Про це йдеться у заяві високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні, повідомляє прес-служба відомства.

Могеріні наголосила, що односторонні дії Туреччини ставлять під загрозу прогрес, досягнутий глобальною коаліцією по розгрому ІДІЛ, і застерегла від відродження терористичного угруповання.

"У світлі турецької військової операції на північному сході Сирії ЄС підтверджує, що стійке рішення сирійського конфлікту не може бути досягнуте військовим шляхом. ЄС закликає Туреччину припинити односторонні військові дії. Відновлення збройних зіткнень на північному сході ще більше підірве стабільність у всьому регіоні" - йдеться у заяві.

Нагадаємо, вчора президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що збройні сили Туреччини почали військову операцію в північній Сирії під назвою "Джерело миру". Президент Туреччини заявив, що намагається створити "безпечну зону", очищену від бойовиків курдської міліції, яких Туреччина вважає терористами.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про виведення військ з північної частини Сирії, де Туреччина планує зробити безпечну зону. При цьому він пригрозив Ердогану у випадку "заборонених" дій знищенням турецької економіки.

Також повідомлялося, що Велика Британія застерегла Туреччину від військових дій в Сирії. За словами міністра закордонних справ Британії Ендрю Меррісона, вторгнення турецьких військ на територію Сирії викликає серйозну стурбованість Лондона.

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