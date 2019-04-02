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Столтенберг заявил, что НАТО может усилить военное присутствие в Черном море

Новости » Политика    02.04.2019 - 06:42
Столтенберг заявил, что НАТО может усилить военное присутствие в Черном море
Фото: Йенс Столтенберг (из открытых источников)

Решение может быть принято на встрече в апреле

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах усиления присутствия в Черном море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Так, решение может быть принято 3–4 апреля на встрече министров иностранных дел стран Альянса.

"НАТО обеспокоен агрессивным поведением России, в том числе ее продолжающимися действиями против Украины, а также захватом украинских моряков и кораблей у Азовского моря. НАТО уже наращивает свое присутствие в Черном море. И мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами в регионе", - заявил он.  

Также Столтенберг отметил, что корабли НАТО будут заходить в порты Черного моря.

Напомним, ранее сообщалось, что группа, составленная из трех кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. 

В воды Черного моря, в частности, вошли два корабля из состава второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) - фрегат королевских Военно-морских сил Канады "Торонто" и фрегат испанских Военно-морских сил "Санта Мария". Также в Черное море вошел эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен". 

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