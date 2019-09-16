"ЄС" закликає Раду заслухати в п’ятницю Маркарову і Пристайка

Фото: Ірина Геращенко (РБК-Україна)

Геращенко звернулась до Разумкова

Співголова фракції "Європейська солідарність" ЄС Ірина Геращенко звернулась до голови ВРУ Дмитра Разумкова із закликом запросити на п’ятничне пленарне засідання міністра фінансів Оксану Маркарову та міністра закордонних справ Вадима Пристайко. Про це під час погоджувальної ради депутатських фракцій та груп наголосила Ірина Геращенко, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄС.

аголошує на необхідності якісного опрацювання проекту бюджету на 2020 рік представниками всіх фракцій, і закликала представників уряду якомога скоріше розпочати консультації з парламентом", - заявила вона.

"Також я підтримую колегу з фракції "Голос", аби у п’ятницю був не тільки виступ в рамках години запитань до уряду пані Маркарової, а й пана Пристайка. Тому що ті речі, які відбуваються сьогодні в заявах по зовнішній політиці, вони є надзвичайно тривожними і парламент має право почути наші позиції, в контекстів мирного врегулювання і розуміти справжню ситуацію", - зауважила вона.