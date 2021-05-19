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ЕС призывает к прекращению огня в Секторе Газа

Автор: Игорь Литвиненко

Страны-члены Европейского союза призвали Израиль и палестинские группировки прекратить военные действия в Секторе Газа. При этом Венгрия стала единственной страной ЕС, которая выступила против такого заявления.

Об этом сообщает Reuters.

Венгрия является ближайшим союзником Израиля по блоку, отказалась присоединиться к заявлению 26 стран ЕС. При этом министры иностранных дел стран-членов блока пообещали, что ЕС попытается возобновить мирный процесс вместе с США, Россией и ООН.

"Как минимум, мы можем попытаться добиться прекращения огня, затем предоставить гуманитарную помощь, а затем посмотреть, что можно сделать, чтобы возобновить ближневосточный мирный процесс для устранения коренных причин насилия. Мы не можем позволить экстремистам с обеих сторон подпитывать друг друга и определять повестку дня", - сказал министр иностранных дел Мальты Эварист Бартоло.

Напомним, днями глава европейской дипломатии Жозеп Боррель созвал экстренное совещание Совета Европы, чтобы обсудить обострение между Израилем и палестинскими боевиками.

Как ранее писало РБК-Украина, США оказывают давление на Израиль для урегулирований конфликта с палестинскими боевиками в Секторе Газа.

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Новости Украины ЕвросоюзСектор ГазаИзраиль