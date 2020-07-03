ЄС закликав Росію виконувати міжнародні зобов'язання після зміни Конституції

Фото: Конституція Росії (flickr.com/moscow-live)

Деякі зміни передбачають верховенство Конституції над рішенням міжнародних органів

Деякі поправки до російської Конституції, підтримані на референдумі, стосуються змін в політичній системі та роботі органів виконавчої, законодавчої та судової влади. Також поправки можуть вплинути на виконання Росією міжнародних зобов'язань.

Про це йдеться в заяві Європейської зовнішньополітичної служби.

За даними відомства, внесене до статті 79 доповнення передбачає верховенство російської Конституції над рішеннями міждержавних органів на основі міжнародних договорів, зокрема, над рішеннями Європейського суду з прав людини.

"Ми очікуємо, що Росія, незалежно від будь-яких поправок до своєї Конституції, виконає свої міжнародні зобов'язання, в тому числі зобов'язання виконувати рішення ЄСПЛ", - заявили в ЄС.

Нагадаємо, голосування за поправки до Конституції РФ завершилося 1 липня. Станом на 2 липня, російський Центрвиборчком обробив 100% протоколів. Внесення змін до Конституції підтримали 77,92% виборців. Зміни також передбачають обнулення президентського терміну Володимира Путіна.

Раніше в ЄС заявляли, що не будуть визнавати результати голосування за поправки до російської Конституції через голосування в Криму та на окупованому Донбасі.

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Автор: Дмитро Левицький