ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЄС закликав Росію виконувати міжнародні зобов'язання після зміни Конституції

Новини » Політика     03.07.2020 - 05:19
ЄС закликав Росію виконувати міжнародні зобов'язання після зміни Конституції
Фото: Конституція Росії (flickr.com/moscow-live)

Деякі зміни передбачають верховенство Конституції над рішенням міжнародних органів

Деякі поправки до російської Конституції, підтримані на референдумі, стосуються змін в політичній системі та роботі органів виконавчої, законодавчої та судової влади. Також поправки можуть вплинути на виконання Росією міжнародних зобов'язань.

Про це йдеться в заяві Європейської зовнішньополітичної служби.

За даними відомства, внесене до статті 79 доповнення передбачає верховенство російської Конституції над рішеннями міждержавних органів на основі міжнародних договорів, зокрема, над рішеннями Європейського суду з прав людини.

"Ми очікуємо, що Росія, незалежно від будь-яких поправок до своєї Конституції, виконає свої міжнародні зобов'язання, в тому числі зобов'язання виконувати рішення ЄСПЛ", - заявили в ЄС.

Нагадаємо, голосування за поправки до Конституції РФ завершилося 1 липня. Станом на 2 липня, російський Центрвиборчком обробив 100% протоколів. Внесення змін до Конституції підтримали 77,92% виборців. Зміни також передбачають обнулення президентського терміну Володимира Путіна.

Раніше в ЄС заявляли, що не будуть визнавати результати голосування за поправки до російської Конституції через голосування в Криму та на окупованому Донбасі.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ЕвросоюзРосійська ФедераціяКонституция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся