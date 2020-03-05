ЕС призвал Россию проявить политическую волю для мирного урегулирования на Донбассе

Иллюстративное фото (twitter.com/EU_Commission)

Россию призвали прекратить подпитывать конфликт на востоке Украины

Европейский союз во время заседания Постоянного совета ОБСЕ призвал Россию проявить конструктивный подход и политическую волю в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, как это делает Украина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Так, Евросоюз призвал стороны конфликта в полном объеме соблюдать возложенные обязательства и выполнять минские договоренности. ЕС обратился к России с призывом повлиять на вооруженные формирования, чтобы обеспечить выполнение минских договоренностях.

"Мы отдаем должное украинскому руководству за употребленный им конструктивный подход и политическую волю к переговорам по прекращению конфликта и призываем Россию действовать так же", - заявили в ЕС.

Также в Евросоюзе выразили сожаление из-за отсутствия договоренностей между сторонами относительно новых участков разведения на Донбассе и беспокойство в связи с увеличением случаев нарушения режима прекращения огня вблизи и в пределах имеющихся участков.

"В этом контексте мы в очередной раз призываем Россию вернуться к Совместному центру по контролю и координации", - добавили в ЕС.

Кроме того, от Москвы требуют прекратить подпитывать конфликт на Донбассе путем предоставления финансовой и военной поддержки боевикам, а также вывести российскую технику и военных с оккупированных территорий.

Напомним, ранее представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что существенный прогресс на Донбассе невозможен без выполнения минских договоренностей в части безопасности. Он подчеркнул, что никакие политические сдвиги невозможны без полного и всеобъемлющего прекращения огня, вывода вооруженных формирований и военной техники.