ЕС призвал Россию освободить захваченных моряков

Фото: глава EEAS Федерика Могерини (wikimedia.org/Olaf Kosinsky)

Брюссель также потребовал обеспечить им медицинский уход

Европейский союз призывает Российскую Федерацию освободить захваченных украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

В частности, в заявлении Европейской службы внешних связей говорится о том, что ЕС ожидает, что Россия немедленно и безоговорочно освободит украинских моряков, чтобы обеспечить право на юридическое представительство и беспрепятственный доступ в консульские органы. Также Россия должна обеспечить надлежащую медицинскую помощь пострадавшим морякам.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко назвал процесс над захваченными в Керченском проливе украинскими моряками судебным фарсом.

Накануне Украина также потребовала официальных данных о состоянии здоровья захваченных моряков. Также Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением российского суда продлить арест 24 морякам, которые были захвачены в Керченском проливе. Информация о раненых украинских моряках пока не подтверждена ни одной медицинской справкой.