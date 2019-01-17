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ЄС закликав Росію звільнити захоплених моряків

Новини » Політика    17.01.2019 - 15:42
ЄС закликав Росію звільнити захоплених моряків
Фото: глава EEAS Федеріка Могеріні (wikimedia.org/Olaf Kosinsky)

Брюссель також вимагає забезпечити їм медичний догляд

Європейський союз закликає Російську Федерацію звільнити захоплених українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

Зокрема, в заяві Європейської служби зовнішніх зв'язків йдеться про те, що ЄС очікує, що Росія негайно і беззастережно звільнить українських моряків, щоб забезпечити право на юридичне представництво та безперешкодний доступ до консульських органів. Також Росія має забезпечити належну медичну допомогу постраждалим морякам.

ЄС закликав Росію звільнити захоплених моряківЄС закликав Росію звільнити захоплених моряків

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко назвав процес над захопленими в Керченській протоці українськими моряками судовим фарсом.

Напередодні Україна також вимагала офіційних даних про стан здоров'я захоплених моряків. Також Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з рішенням російського суду продовжити арешт 24 морякам, які були захоплені в Керченській протоці. Інформацію про поранених українських моряків поки не підтверджено жодною медичною довідкою.

 

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