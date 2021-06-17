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ЄС закликав Білорусь відмовитися від секретних страт

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Брюссель, Четвер 17 червня 2021 16:59
ЄС закликав Білорусь відмовитися від секретних страт Фото: Євросоюз просить Білорусь відмовитися від секретних страт (belapan by)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз закликає Білорусь відмовитися від практики секретних страт у в'язницях. Також Мінськ закликають взагалі відмовитися від приведення смертних вироків у виконання.

Про це йдеться в заяві спікера зовнішньополітичної служби ЄС Набіли Массралі.

Повідомляється, що за інформацією правозахисної організації "Весна", родичу засудженого до смертної кари в Білорусі Віктору Павлову відмовили в інформації про його місцезнаходження.

"Відмова в наданні інформації родичам вже неодноразово свідчила про секретні страти, що проводяться авторитарним режимом в Білорусі, єдиною європейською країною, все ще застосовує смертну кару", - йдеться в заяві.

Також ЄС закликає покласти край секретності пенітенціарної системи в Білорусі.

"Смертна кара - це жорстоке і нелюдське покарання, яке не служить стримуючим фактором для вчинення злочинів і являє собою неприйнятне заперечення людської гідності і недоторканності", - додала Массралі.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що смертну кару в країні можуть скасувати лише через всенародний референдум.

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