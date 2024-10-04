ЄС призупинив зустрічі на високому рівні з урядом Грузії: в чому причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла ЄС у Грузії Павела Герчинського, якого цитує " Ехо Кавказу ".

За словами Герчинського, влітку проходила внутрішня дискусія із державами-членами ЄС щодо того, який повинен бути підхід до влади Грузії, яка є недружньою до блоку. Зокрема обговорили антизахідні та антиєвропейські наративи, а також пропаганду й теорії змови, після чого вирішили припинити контакти на високому рівні з нинішнім урядом країни.

"Якщо Грузія стане однопартійною державою, країною, де заборонено політичну опозицію, де громадянському суспільству доведеться їхати на роботу за кордон, якщо основні права людини, не кажучи вже про права меншин, не будуть захищені, Грузія не зможе стати членом Євросоюзу - ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра", - відзначив посол.

Зокрема він висловив сподівання на те, що, під час виборів 26 жовтня, в Грузії оберуть новий уряд, який відповідатиме цінностям ЄС.

"Вам, грузинським виборцям, вирішувати, за яку партію голосувати, але я маю сказати: будь ласка, ідіть і голосуйте, ваш голос дійсно дуже важливий. Ми щиро сподіваємося, що явка на майбутніх виборах 26 жовтня буде історично високою і ви колективно визначите майбутнє своєї країни", - зауважив він.

Відносини між Грузією та ЄС

Нещодавно грузинський парламент ухвалив закон про прозорість іноземного впливу, схожий на той, що вже кілька років діє в Росії. Згідно з цим законом, грузинські організації, які отримують фінансування з-за кордону, повинні реєструватися як "іноземні агенти".

Прийняття цього закону негативно позначилося на відносинах Грузії із Західом, зокрема, призупинило процес її вступу до Європейського Союзу. У свою чергу, США ввели санкції проти низки грузинських посадовців.