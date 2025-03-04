ЄС призупинив план військової допомоги Україні на 20 млрд євро через Орбана, - Politico

Новий пакет військової допомоги ЄС Україні на 20 млрд євро опинився під питанням. Категорично проти виступає Угорщина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як зазначає видання, ЄС уже виділив 60 млрд євро на військову допомогу Україні у 2025 році, і ці гроші не підлягають сумніву. Будапешт проти нового пакета.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн збирається представити свій інструментарій для збільшення витрат ЄС на оборону сьогодні вранці.

Однак новий пакет військового фінансування, запропонований главою зовнішньополітичного відомства Каєю Каллас, виключено з останнього проекту висновків Ради ЄС.

За даними видання, Угорщина візьме на себе провину за замороження пакета допомоги Києву на 20 млрд євро. Будапешт, можливо, підтримує посилення оборони ЄС, але він категорично проти пакета допомоги Україні.

Заперечення Угорщини проти гарантій безпеки і нової допомоги мали місце і до того, як Дональд Трамп і Джей Ді Венс об'єдналися проти Володимира Зеленського в Овальному кабінеті.

Голова Євроради Антоніу Кошта, мабуть, визнав поразку у своїй кампанії із залучення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до цього пакета допомоги. "Я відзначаю, що існують розбіжності на шляху до досягнення миру і, зокрема, підхід "мир через силу", - написав Кошта Орбану 3 березня. Водночас Кошта наголосив на "широкій згоді" щодо необхідності для Європи стати "більш суверенною, більш спроможною і краще оснащеною" для розв'язання проблем безпеки.

Орбан і Роберт Фіцо зі Словаччини публічно висловили свої заперечення. Однак дипломати за лаштунками кажуть, що інші столиці, включно з Парижем, так само раді бачити, як повільно просувається пакет фінансування, пише Politico.

Фон дер Ляєн, найімовірніше, запропонує креативніші способи змусити неохоче країни-члени, які неохоче підтримують її, підтримати Україну. За словами дипломата, одним із варіантів була б вимога, щоб 20 відсотків нових кредитів, доступних для витрат на оборону, спрямовувалися на допомогу Києву.