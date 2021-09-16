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ЕС может не признать результаты выборов в российскую Госдуму: названо условие

Автор: Артем Горовенко

Европейский союз может не признать результаты выборов в российскую Госдуму. При условии, если они пройдут с нарушениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сегодняшнюю резолюцию Европарламента.

"Члены ЕС требуют, чтобы ЕС был готов отказаться от признания российского парламента, если выборы 2021 года в сентябре пройдут в нарушение демократических принципов и международного права", - говорится в документе.

Как заявил докладчик Андрюс Кубилюс (евродепутат из Литвы), Евросоюз и его институты должны исходить из предположения, что изменения в России возможны.

"Но если парламентские выборы в России на этой неделе будут признаны сфальсифицированными, ЕС не должен признавать российскую Думу и должен потребовать отстранения страны от международных парламентских ассамблей, в том числе в Совете Европы", - подчеркнул он.

Он добавил, что репрессии Кремля в отношении всех кандидатов от оппозиции подрывают легитимность и справедливость выборов.

Напомним, ранее Верховная рада Украины обратилась к мировому сообществу с призывом осудить выборы в Госдуму Российской Федерации, поскольку они будут проводиться в оккупированном Крыму, а также с привлечением жителей неподконтрольного Донбасса с российскими паспортами.

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