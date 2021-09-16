ЄС може не визнати результати виборів до російської Держдуми: названо умову

Європейський союз може не визнати результати виборів до російської Держдуми. За умови, якщо вони пройдуть з порушеннями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сьогоднішню резолюцію Європарламенту.
"Члени ЄС вимагають, щоб ЄС був готовий відмовитися від визнання російського парламенту, якщо вибори 2021 року у вересні пройдуть в порушення демократичних принципів і міжнародного права", - йдеться в документі.
Як заявив доповідач Андрюс Кубілюс (євродепутат з Литви), Євросоюз та його інститути мають виходити з припущення, що зміни в Росії можливі.
"Але якщо парламентські вибори в Росії на цьому тижні будуть визнані сфальсифікованими, ЄС не повинен визнавати російську Думу і маэ вимагати відсторонення країни від міжнародних парламентських асамблей, у тому числі в Раді Європи", - підкреслив він.
Він додав, що репресії Кремля щодо всіх кандидатів від опозиції підривають легітимність і справедливість виборів.
Нагадаємо, раніше Верховна рада України звернулася до світової спільноти із закликом засудити вибори до Держдуми Російської Федерації, оскільки вони будуть проводитися в окупованому Криму, а також із залученням жителів непідконтрольного Донбасу з російськими паспортами.