ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ЕС не признал инаугурацию Лукашенко и ожидает новых выборов

Автор: Игорь Литвиненко

Европейский союз официально не признал инаугурацию Александра Лукашенко. В ЕС ожидают проведение в Беларуси новых демократических выборов.

Об этом говорится в заявлении Высокого представитель Европейского союза Жозепа Борреля.

В ЕС считают, что президентство Лукашенко лишено демократической легитимности.

"Эта "инаугурация" прямо противоречит воле значительной части населения Беларуси, выраженной в многочисленных, беспрецедентных и мирных протестах после выборов, и служит лишь дальнейшему углублению политического кризиса в Беларуси", - говорится в заявлении.

Самые читаемые новости

Евросоюз ожидает, что власти Беларуси немедленно воздержатся от любых дальнейших репрессий и насилия и немедленно освободят всех задержанных.

"Позиция Евросоюза ясна: граждане Беларуси заслуживают право быть представленными теми, кого они свободно выбирают, посредством новых инклюзивных, прозрачных и заслуживающих доверия выборов", - сообщил Боррель.

При этом в ЕС отметили, что в свете нынешней ситуации пересматривают свои отношения с Беларусью.

Напомним, 23 сентября прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко в Минске. Во время выступления Лукашенко заявил, что в Беларуси не состоялась "цветная революция".

Как писало РБК-Украина, многие мировые страны не признали якобы инаугурацию Лукашенко. Также не признала легитимность Лукашенко и Украина.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Александр ЛукашенкоЕвросоюзБеларусь