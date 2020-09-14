ЕС не признает "выборы" в Крыму

Европейский Союз (ЕС) заявил о непризнании местных и региональных "выборов", которые были проведены Российской Федерацией на территории оккупированного Крыма и в Севастополе. "Выборы" состоялись 13 сентября.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних действий.

В ЕС заявили, что любой, кто будет избран на организованном Россией голосовании на Крымском полуострове и претендует представлять Крым не будет признаваться Евросоюзом.

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и не признает, таким образом, проведение выборов на Крымском полуострове", - говорится в заявлении.

ЕС заявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины осудили российские "выборы" в Крыму. Украина будет обращаться к международным партнерам с просьбой осудить организацию этого "голосования", в том числе путем усиления санкционного давления на Россию.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз официально продлил персональные санкции против России.