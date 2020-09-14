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ЄС не визнає "вибори" в Криму

Автор: Анастасия Рокитна

Європейський Союз (ЄС) заявив про невизнання місцевих та регіональних "виборів", які були проведені Російською Федерацією на території окупованого Криму та у Севастополі. "Вибори" відбулись 13 вересня.

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Відповідна заява опублікована на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

У ЄС заявили, що будь-хто обраний на організованому Росією голосуванні на Кримському півострові і претендує представляти Крим не визнається Євросоюзом.

"Європейський Союз не визнає незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією та не визнає, таким чином, проведення виборів на Кримському півострові", - йдеться у заяві.

ЄС заявив про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України засудили російські "вибори" в Криму. Україна звертатиметься до міжнародних партнерів з проханням засудити організацію цього "голосування", в тому числі шляхом посилення санкційного тиску на Росію.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз офіційно продовжив персональні санкції проти Росії.

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