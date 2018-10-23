ЄС не визнає окупацію Криму, - Могеріні

Фото: Федеріка Могерини (flickr.com/eeas)

Могеріні нагадала, що на основі цих принципів і цінностей базується існування держав у Європі

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні підкреслює, що Євросоюз не визнає окупацію Криму Росією, тому що межі незалежних держав не можна змінювати шляхом застосування військової сили. Про це вона заявила під час дебатів щодо ситуації в Азовському морі на пленарному засіданні Європейського парламенту в Страсбурзі, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Ми не визнаємо і не будемо визнавати незаконну анексію Кримського півострова Російською Федерацією.

"Перше і головне - це питання принципів, цінностей, щодо яких всі європейські держави погодилися в Гельсінкі в 1975 році. Ми всі погодилися з основоположними принципами, наші кордони не можуть бути змінені за допомогою військової сили", - підкреслила вона.

Могеріні нагадала, що на основі цих принципів і цінностей базується існування держав у Європі і також є фундаментальним інтересом для всіх європейців, "оскільки це є фундаментом миру та безпеки на нашому європейському континенті".

Зазначимо, раніше Могерини заявляла, що Європейський союз буде продовжувати тиск на Росію задля поваги до міжнародних законів і конвенцій.