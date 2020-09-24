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ЄС не визнає будь-які угоди Лукашенка з Росією, - посол Литви

Четвер 24 вересня 2020 21:50
ЄС не визнає будь-які угоди Лукашенка з Росією, - посол Литви
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Андрій Козловський

Надзвичайний та повноважний посол Литовської республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас заявив, що будь-які угоди білоруського керівництва з Російською Федерацією не будуть визнані у Євросоюзі. Там не вважають Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

Про це Сарапінас заявив в інтерв’ю УНІАН.

За його словами, Росія неодноразово надавала підтримку владі Олександра Лукашенка позиками. Однак для ЄС важливо, щоб Росія поважала суверенітет Білорусі, її незалежність.

"Європейський Союз чітко зазначив, що не визнає результатів виборів і не вважає Лукашенка легітимним президентом", - сказав Сарапінас.

Також він додав, що білоруси хочуть жити вільними і підтвердженням цьому є багатотисячні мітинги.

"Білоруський народ є єдиним власником суверенітету, і лише він може на вільних виборах вибрати легітимну владу своєї країни", - заявив посол.

Сарапінас також нагадав, що наступного тижня керівники Європейського Союзу обговорюватимуть подальші кроки щодо білоруського питання.

"Ми сподіваємося, що Лукашенко дослухається до закликів міжнародного товариства припинити застосовувати силу проти мирних протестувальників - громадян своєї країни, звільнити затриманих, поважати права і свободи людей, розпочати діалог щодо повторних президентських виборів з громадянським суспільством", - сказав Сарапінас.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Литви Едгар Ринкевич заявив, що найближчим часом країни Балтії введуть санкції проти білоруських чиновників.

Також РБК-Україна писало, що міністри закордонних справ 27 країн Євросоюзу не змогли узгодити список осіб в Білорусі, щодо яких введуть персональні санкції.

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