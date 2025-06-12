ЄС призначить спецпредставника з питань українців: кого обрали

Європейський Союз готується призначити спеціального посланника з питань українців на території ЄС. На посаду обрали колишнього єврокомісара Ілву Йоганссон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Двоє чиновників, обізнаних з цим призначенням, повідомили, що Йоганссон обійме новостворену посаду, на якій вона допомагатиме контролювати нещодавно оприлюднену довгострокову стратегію Комісії щодо українських біженців.
Йоханссон, колишній міністр Швеції, була комісаром внутрішніх справ з 2019 по 2024 рік. Вона кілька разів відвідувала Україну, зокрема табір біженців на кордоні з Румунією, і у вересні минулого року була нагороджена українським орденом "За заслуги".
Зазначається, що роль спеціального посланника полягатиме в "посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки" їх у Євросоюзі.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рада Європейського Союзу 13 червня планує узгодити політичне рішення щодо продовження режиму тимчасового захисту для громадян України до березня 2027 року.
Варто зазначити, що, за даними Єврокомісії, у січні 2025 року кількість одержувачів тимчасового захисту в ЄС становила близько 4,3 млн осіб.
Однак передбачалося, що кількість має знизиться до 4,1 млн до кінця 2025 року і до 3,8 млн до кінця 2026 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.