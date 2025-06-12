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ЕС назначит спецпредставителя по вопросам украинцев: кого выбрали

Фото: Илва Йоханссон (facebook.com/johanssonylva)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский Союз готовится назначить специального посланника по вопросам украинцев на территории ЕС. На должность выбрали бывшего еврокомиссара Илву Йоханссон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Двое чиновников, знакомых с этим назначением, сообщили, что Йоханссон займет новую должность, на которой она будет помогать контролировать недавно обнародованную долгосрочную стратегию Комиссии по украинским беженцам.

Йоханссон, бывший министр Швеции, была комиссаром внутренних дел с 2019 по 2024 год. Она несколько раз посещала Украину, в частности лагерь беженцев на границе с Румынией, и в сентябре прошлого года была награждена украинским орденом "За заслуги".

Отмечается, что роль специального посланника будет заключаться в "усилении координации, представлении интересов украинцев и внедрении практических инструментов поддержки" их в Евросоюзе.

 

Напомним, ранее мы сообщали, что Совет Европейского Союза 13 июня планирует согласовать политическое решение о продлении режима временной защиты для граждан Украины до марта 2027 года.

Стоит отметить, что, по данным Еврокомиссии, в январе 2025 года количество получателей временной защиты в ЕС составляло около 4,3 млн человек.

Однако предполагалось, что количество должно снизится до 4,1 млн до конца 2025 года и до 3,8 млн до конца 2026 года.

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