ЕС назначит спецпредставителя по вопросам украинцев: кого выбрали

Двое чиновников, знакомых с этим назначением, сообщили, что Йоханссон займет новую должность, на которой она будет помогать контролировать недавно обнародованную долгосрочную стратегию Комиссии по украинским беженцам.

Йоханссон, бывший министр Швеции, была комиссаром внутренних дел с 2019 по 2024 год. Она несколько раз посещала Украину, в частности лагерь беженцев на границе с Румынией, и в сентябре прошлого года была награждена украинским орденом "За заслуги".

Отмечается, что роль специального посланника будет заключаться в "усилении координации, представлении интересов украинцев и внедрении практических инструментов поддержки" их в Евросоюзе.