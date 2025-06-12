ЄС призначить спецпредставника з питань українців: кого обрали

Європейський Союз готується призначити спеціального посланника з питань українців на території ЄС. На посаду обрали колишнього єврокомісара Ілву Йоганссон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Двоє чиновників, обізнаних з цим призначенням, повідомили, що Йоганссон обійме новостворену посаду, на якій вона допомагатиме контролювати нещодавно оприлюднену довгострокову стратегію Комісії щодо українських біженців.

Йоханссон, колишній міністр Швеції, була комісаром внутрішніх справ з 2019 по 2024 рік. Вона кілька разів відвідувала Україну, зокрема табір біженців на кордоні з Румунією, і у вересні минулого року була нагороджена українським орденом "За заслуги".

Зазначається, що роль спеціального посланника полягатиме в "посиленні координації, представленні інтересів українців та впровадженні практичних інструментів підтримки" їх у Євросоюзі.