ЄС прийняв 12 пакет санкцій проти Росії: з ким і чим не зможе торгувати агресор

До нового пакету санкцій потрапили білоруські та російські військові та чиновники, підприємства оборонної галузі та приватні військові компанії. Додаткові обмеження почнуть діяти з 1 січня 2024 року. Серед нововведень - заборона на імпорт до Євросоюзу російських алмазів та зрідженого газу.

Табу на російські алмази

Про необхідність заборони на ввезення алмазів до ЄС дискусія тривала понад рік. Проти виступала Бельгія, де знаходиться найбільший світовий центр торгівлі та обробки цього дорогоцінного каміння.

У жовтні прем'єр Бельгії Александер де Кроо заявив про готовність обмежити ввезення алмазів. Але ембарго вводитиметься поетапно - з 1 січня, 1 березня і потім з 1 вересня 2024 року. Обмежать ввезення необроблених алмазів, ювелірних виробів та обробленого каміння з третіх країн.

Втім, втрата європейського ринку буде слабко відчутною для Росії в контексті загального експорту, який становить близько 590 млрд доларів. Однак це стане серйозним ударом по галузі, оскільки до ЄС постачається майже половина експорту російських алмазів.

Крім того, у Росії вже заявляють, що постачання алмазів можуть переорієнтуватися на інші країни, зокрема на Індію. Так уже було з нафтою, після введення заборони ЄС та G7 на її імпорт із РФ з 2023 року постачання російської нафти суттєво збільшилося до Китаю, Індії та Туреччини.

Скраплений газ (не) для Польщі. До чого тут Україна

Обмеження на російський скраплений газ (LPG) вводитимуться протягом річного перехідного періоду. Його постачання до ЄС теж невеликі - 1 млрд доларів на рік за частки на ринку ЄС до 6%.

Основний покупець російського LPG - Польща. До речі, у Польщі купує LPG Україна. "Кого-кого, а поляків європейське ембарго найбільше колихне. "Сібур" (найбільший нафтохімічний холдинг Росії - ред.) - головний постачальник LPG до Польщі", - зазначили у консалтинговій групі "А-95".

Полякам доведеться шукати нові шляхи постачання трьох з лишком тисяч тонн газу щодня. І, звісно, вартість нього зросте. Зважаючи на те, що більшу частину зрідженого газу Україна купує саме в Польщі, ціни зміняться і в нас. Активно споживають російський LPG Латвія та Литва, де Україна теж купує газ.

"Наш ринок інтегрований в європейський дуже щільно, тому зміни нас не обійдуть. При повному швидкому введенні ембарго головним ефектом буде зростання ціни. Російський газ у Польщі e 2023 році був дешевшим за морський на 150-250 доларів або на 9 грн/л. Завдяки солідному паралельному заробітку на росгазі польські трейдери могли нам продавати чисто європейський газ трохи дешевше, ніж ми його купували б самі. Після застосування санкцій цінник буде чисто європейський", - зазначив експерт "А-95" Артем Куюн.

При цьому він наголосив, що остаточно оцінити ситуацію та дати прогноз можна буде після початку застосування санкцій.

Чи впливають санкції на хитру Росію

Економічний ефект від нових обмежень буде настільки великий, щоб істотно обмежити військові можливості РФ. Крім того, достатньо серйозних заходів обмеження обходу санкцій, що вже діють, у новому пакеті не передбачено.

Після введення обмежень з 2022 року РФ знаходить нові ринки збуту - за цей період суттєво збільшили імпорт із Росії Китай, Туреччина, Вірменія та країни Середньої Азії.

Доктор економічних наук, професор Олексій Плотніков позитивно оцінює новий санкційний пакет і сподівається, що кожен новий пакет не лише запроваджуватиме нові санкції, а й посилюватиме вже існуючі.

"Сподіваємося, що на 12-му пакеті Єврокомісія не зупинить розвиток санкційної політики, і в наступних пакетах будуть відкориговані і механізми обходу санкцій. І, можливо, санкції будуть поширені на країни, які сприяють їхньому обходу", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

У новому санкційному пакеті було враховано й деякі рекомендації України, уточнив виданню радник глави Офісу Президента Владислав Власюк.

Він зазначив, що у новому пакеті посилено обмеження для фінансових ринків, введено обмеження на роботу росіян у компаніях, які займаються криптовалютою, ускладнено відкриття росіянами компаній у ЄС для співпраці з Росією.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, 18 грудня Європейський Союз ввів у дію новий, 12-й пакет санкції проти РФ. Як заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, у ньому блок запропонував "потужний набір нових списків та економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину".

У санкційний пакет увійшли обмежувальні заходи щодо імпорту чи перевезення російських алмазів, було введено імпортно-експортний контроль та обмеження, обмеження ціни на нафту, залізо та сталь, а також до списку додатково включили значну кількість фізичних та юридичних осіб.