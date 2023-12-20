ЕС принял 12-й пакет санкций против России: с кем и чем не сможет торговать агрессор

В новый пакет санкций попали белорусские и российские военные и чиновники, предприятия оборонной отрасли и частные военные компании. Дополнительные ограничения начнут действовать с 1 января 2024 года. Среди нововведений - запрет на импорт в Евросоюз российских алмазов и сжиженного газа.

Табу на российские алмазы

О необходимости запрета на ввоз алмазов в ЕС дискуссия велась более года. Против выступала Бельгия, где находится крупнейший мировой центр торговли и обработки этих драгоценных камней.

В октябре премьер Бельгии Александер де Кроо заявил о готовности ограничить ввоз алмазов. Но эмбарго будет вводиться поэтапно - с 1 января, 1 марта и затем с 1 сентября 2024 года. Ограничат ввоз необработанных алмазов, ювелирных изделий и обработанных камней из третьих стран.

Впрочем, потеря европейского рынка будет слабо ощутима для России в контексте общего экспорта, который составляет порядка 590 млрд долларов. Однако это станет серьезным ударом по отрасли, поскольку в ЕС поставляется почти половина экспорта российских алмазов.

Кроме того, в России уже заявляют, что поставки алмазов могут переориентироваться на другие страны, в частности на Индию. Так уже было с нефтью, после введения запрета ЕС и G7 на ее импорт из РФ с 2023 года поставки российской нефти существенно увеличились в Китай, Индию и Турцию.

Сжиженный газ (не) для Польши. При чем тут Украина

Ограничения на российский сжиженный газ (LPG) будут вводиться в течение годичного переходного периода. Его поставки в ЕС тоже невелики - 1 млрд долларов в год при доле на рынке ЕС до 6%.

Основной покупатель российского LPG - Польша. К слову, в Польше закупает LPG Украина. "Кого-кого, а поляков европейское эмбарго больше всего колыхнет. "Сибур" (наибольший нефтехимический холдинг России - ред.) - главный поставщик LPG в Польшу", - отметили в консалтинговой группе "А-95".

Полякам придется искать новые пути поставок трех с лишним тысяч тонн газа ежедневно. И, естественно, цена на него вырастет. Учитывая, что большую часть сжиженного газа Украина покупает именно в Польше, цены изменятся и у нас. Активно потребляют российский LPG Латвия и Литва, где Украина тоже покупает газ.

"Наш рынок интегрирован в европейский очень плотно, потому перемены нас не обойдут. При полном быстром введении эмбарго главным эффектом будет рост цены. Российский газ в Польше в 2023 году был дешевле морского на 150-250 долларов или на 9 грн/л. Благодаря солидному параллельному заработку на росгазе польские трейдеры могли нам продавать чисто европейский газ немного дешевле, чем мы бы его покупали сами. После применения санкций ценник будет чисто европейский", - отметил эксперт "А-95" Артем Куюн.

При этом он подчеркнул, что окончательно оценить ситуацию и дать прогноз можно будет после начала применения санкций.

Влияют ли санкции на хитрую Россию

Экономический эффект от новых ограничений будет не настолько велик, чтобы существенно ограничить военные возможности РФ. Кроме того, достаточно серьезных мер ограничения обхода уже действующих санкций в новом пакете не предусмотрено.

После введения ограничений с 2022 года РФ находит новые рынки сбыта - за этот период существенно увеличили импорт из России Китай, Турция, Армения и страны Средней Азии.

Доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников позитивно оценивает новый санкционный пакет и надеется, что каждый новый пакет будет не только вводить новые санкции, но и усиливать уже существующие.

"Надеемся, что на 12-м пакете Еврокомиссия не остановит развитие санкционной политики, и в следующих пакетах будут откорректированы и механизмы обхождения санкций. И, может быть, санкции будут распространены на страны, которые способствуют их обходу", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

В новом санкционном пакете были учтены и некоторые рекомендации Украины, уточнил изданию советник главы Офиса Президента Владислав Власюк.

Он отметил, что в новом пакете усилены ограничения для финансовых рынков, введено ограничение на работу россиян в компаниях, занимающихся криптовалютой, усложнено открытие россиянами компаний в ЕС для сотрудничества с Россией.

Санкции ЕС против России

Напомним, 18 декабря Европейский Союз ввел в действие новый, 12-й пакет санкции против РФ. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в нем блок предложил "мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину".

В санкционный пакет вошли ограничительные меры по импорту или перевозке российских алмазов, был введен импортно-экспортный контроль и ограничение, ограничение цены на нефть, железо и сталь, а также в список дополнительно включили значительное количество физических и юридических лиц.