ЄС прив'яже початок переговорів про вступ Грузії до зміни курсу, - ЗМІ

Як зазначає журналіст, Єврокомісія у звіті про розширення закріпить пункт про обов'язкову зміну курсу дій Грузії для подальшої євроінтеграції.

"Якщо Грузія не змінить поточний курс дій, який ставить під загрозу її шлях до ЄС, і не продемонструє відчутних зусиль для усунення невирішених проблем і ключових реформ, Єврокомісії не матиме можливості розглянути рекомендацію про початок переговорів з Грузією", - зазначає Йозвяк.

"Ехо Кавказу" також повідомляє, що у звіті Єврокомісії нагадає про негативні зміни, які фактично є кроками назад на шляху до європейської інтеграції Грузії. Йдеться, зокрема, про скандальний закон про іноагентів, а також загальні антиєвропейські настрої чиновників.

"В результаті процес приєднання Грузії фактично було припинено. Грузія також досягла незначного прогресу в реалізації дев'яти кроків, передбачених Комунікацією про розширення Європейської комісії 2023 року", - цитує звіт видання.

Єврокомісія наголосить на численних порушеннях під час парламентських виборів 26 жовтня. Грузії порекомендують повернутися до виконання рекомендацій, припинити поширювати дезінформацію про ЄС і протистояти ворожій риториці.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Грузія отримала статус кандидата на членство в ЄС. Тоді ж лідери ЄС схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ з Україною та Молдовою.