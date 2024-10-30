ЕС привяжет начало переговоров о вступлении Грузии к смене курса, - СМИ

Как отмечает журналист, Еврокомиссия в отчете о расширении закрепит пункт об обязательном изменении курса действий Грузии для дальнейшей евроинтеграции.

"Если Грузия не изменит текущий курс действий, который ставит под угрозу ее путь в ЕС, и не продемонстрирует ощутимых усилий для устранения нерешенных проблем и ключевых реформ, Еврокомиссия не сможет рассмотреть рекомендацию о начале переговоров с Грузией", - отмечает Йозвяк.

"Эхо Кавказа" также сообщает, что в отчете Еврокомиссии напомнит о негативных изменениях, которые фактически являются шагами назад на пути европейской интеграции Грузии. Речь идет, в частности, о скандальном законе об иноагентах, а также общих антиевропейских настроениях чиновников.

"В результате процесс присоединения Грузии фактически был прекращен. Грузия также добилась незначительного прогресса в реализации девяти шагов, предусмотренных Коммуникацией о расширении Европейской комиссии 2023 года", - цитирует отчет издание.

Еврокомиссия заявит о многочисленных нарушениях во время парламентских выборов 26 октября. Грузии порекомендуют вернуться к выполнению рекомендаций, прекратить распространение дезинформации о ЕС и противостоять враждебной риторике.

Напомним, в декабре 2023 года Грузия получила статус кандидата на членство в ЕС. Тогда же лидеры ЕС одобрили рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.