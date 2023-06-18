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ЕС ускорит поставки оружия в Украину для поддержки контрнаступления, - еврокомиссар

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Брюссель, Воскресенье 18 июня 2023 17:32
ЕС ускорит поставки оружия в Украину для поддержки контрнаступления, - еврокомиссар Фото: ЕС предоставит Украине миллион снарядов в течение года (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Европейский Союз ускоряет поставки оружия в Украину для поддержки контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил Европейский комиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы собираемся активизировать наши усилия по доставке оружия и боеприпасов - это война высокой интенсивности, в которой они играют решающую роль", - сказал Бретон.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, 20 марта страны ЕС согласовали план, согласно которому Украине пообещали передать 1 млн снарядов в год.

К тому же, Совет ЕС утвердил выделение денег на боеприпасы для Украины. Однако страны Европейского союза долго не могли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины.

И все же в начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

После этого премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что страны ЕС начнут отправку Украине боеприпасов уже сейчас.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал неспособность Евросоюза быстро реализовать решение о закупке боеприпасов для Украины. Он отмечал, что такое промедление измеряется человеческой жизнью.

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