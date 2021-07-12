ЕС может приостановить выдачу виз белорусам из-за роста нелегальной миграции

Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что ЕС может рассмотреть возможность приостановления выдачи виз гражданам Беларуси. В частности, из-за роста нелегальной миграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

"Я также отвечаю за визовую политику и могу сказать, что ЕС готов принять меры по приостановке виз для белорусов в данной ситуации. Мы, конечно, должны обеспечить контакт с простыми белорусскими людьми, но это то, что можно обсудить", - заявила Йоханссон.

Она добавила, что мигранты не должны становиться инструментом для политических целей и что Литва должна иметь достаточную поддержку со стороны ЕС.