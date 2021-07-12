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ЄС може призупинити видачу віз білорусам через зростання нелегальної міграції

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Брюссель, Понеділок 12 липня 2021 15:59
ЄС може призупинити видачу віз білорусам через зростання нелегальної міграції Фото: ЄС може призупинити видачу віз білорусам через зростання нелегальної міграції (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Комісар ЄС з внутрішніх справ Ілва Йоханссон заявила, що ЄС може розглянути можливість призупинення видачі віз громадянам Білорусі. Зокрема, через зростання нелегальної міграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Я також відповідаю за візову політику і можу сказати, що ЄС готовий вжити заходів щодо припинення віз для білорусів в даній ситуації. Ми, звичайно, повинні забезпечити контакт з простими білоруськими людьми, але це те, що можна обговорити", - заявила Йоханссон.

Вона додала, що мігранти не повинні ставати інструментом для політичних цілей і що Литва повинна мати достатню підтримку з боку ЄС.

Нагадаємо, що Євросоюз направить до Литви вертольоти для контролю кордону з Білоруссю.

Додамо, що естонська поліція прибула до Литви для захисту кордону від мігрантів.

Крім цього, Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю в рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів.

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