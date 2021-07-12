ЄС може призупинити видачу віз білорусам через зростання нелегальної міграції
Комісар ЄС з внутрішніх справ Ілва Йоханссон заявила, що ЄС може розглянути можливість призупинення видачі віз громадянам Білорусі. Зокрема, через зростання нелегальної міграції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
"Я також відповідаю за візову політику і можу сказати, що ЄС готовий вжити заходів щодо припинення віз для білорусів в даній ситуації. Ми, звичайно, повинні забезпечити контакт з простими білоруськими людьми, але це те, що можна обговорити", - заявила Йоханссон.
Вона додала, що мігранти не повинні ставати інструментом для політичних цілей і що Литва повинна мати достатню підтримку з боку ЄС.
Нагадаємо, що Євросоюз направить до Литви вертольоти для контролю кордону з Білоруссю.
Додамо, що естонська поліція прибула до Литви для захисту кордону від мігрантів.
Крім цього, Литва почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю в рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів.