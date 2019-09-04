ЕС приостановил импорт украинских овощей и фруктов

С 1 сентября 2019 импортеры фруктов в странах ЕС отказываются от закупок яблока и груши из Украины и других стран, не входящих в Европейский союз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Украинской плодоовощной ассоциации.

Сообщается, что изменения связаны из-за вступления в силу директивы ЕС 2019/523 от 21 марта 2019 года.

"Подтверждение о том, что украинские яблоки и томаты с 1 сентября не отправляются в ЕС, поступило нам сразу от нескольких экспортеров и производителей", - заявила Екатерина Зверева, директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации.

Отметим, что директива предусматривает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов и касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и других видов продукции. В рамках директивы, с 1 сентября 2019 года, все страны, не входящие в Евросоюз, обязаны официально объявить об отсутствии в них случаев выявления определенных карантинных организмов, а именно: Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich, Rhagoletis pomonella (Walsch) , Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, Tachypterellus quadrigibbus Say, Neoleucinodes elegantalis (Guenée) и Tephritidae (non-European).

"Учитывая то, что Украина является страной, свободной от этих организмов, так как случаев их обнаружения не было, компетентный орган Украины (Госпродпотребслужба) уже официально предложила Европейской Комиссии принять решение о беспрепятственном импорте этих товаров. Однако, на данный момент, официального ответа от Еврокомиссии пока не поступило, а значит, поставлять эти товары нельзя. Сколько может занять процедура получения разрешения на поставки продукции из каждой страны - на этот вопрос точно никто не может ответить", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские производители в самостоятельном порядке занимаются решением этой проблемы. Так, экспортеры тепличных томатов и перца в данный момент за собственные средства пытаются юридически оформить разрешение на ввоз своей продукции.

Ранее сообщалось, что отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в январе-июне 2019 году составило 1619,3 млн долларов, что почти в два раза больше, чем годом ранее.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что в случае жесткого Brexit Великобритания может столкнуться с нехваткой продовольственных товаров.

