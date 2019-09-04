ЄС призупинив імпорт українських овочів і фруктів

З 1 вересня 2019 імпортери фруктів у країнах ЄС відмовляються від закупівель яблука і груші з України та інших країн, що не входять в Європейський союз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Української плодоовочевої асоціації.

Повідомляється, що зміни пов'язані через набуття чинності директиви ЄС 2019/523 від 21 березня 2019 року.

"Підтвердження про те, що українські яблука та томати з 1 вересня не відправляються до ЄС, нам надійшло відразу від декількох експортерів і виробників", - заявила Катерина Звєрєва, директор з розвитку Української плодоовочевої асоціації.

Зазначимо, що директива передбачає посилення заходів захисту ЄС від карантинних шкідливих організмів і стосується поставок яблук, груш, томатів, баклажанів, перцю та інших видів продукції. В рамках директиви, з 1 вересня 2019 року, країни, що не входять до Євросоюзу, зобов'язані офіційно оголосити про відсутність у них випадків виявлення певних карантинних організмів, а саме: Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich, Rhagoletis pomonella (Walsch) , Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, Tachypterellus quadrigibbus Say, Neoleucinodes elegantalis (Guenée) і Tephritidae (non-European).

"Враховуючи те, що Україна є країною, вільною від цих організмів, так як випадків їх виявлення не було, компетентний орган України (Госпродпотребслужба) вже офіційно запропонувала Європейській Комісії прийняти рішення про безперешкодний імпорті цих товарів. Однак, на даний момент, офіційної відповіді від Єврокомісії поки що не надійшло, а значить, постачати ці товари не можна. Скільки може зайняти процедура отримання дозволу на постачання продукції з кожної країни - на це питання точно ніхто не може відповісти", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що українські виробники в самостійному порядку займаються вирішенням цієї проблеми. Так, експортери тепличних томатів і перцю на даний момент за власні кошти намагаються юридично оформити дозвіл на ввезення своєї продукції.

Раніше повідомлялося, що негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України у січні-червні 2019 році склало 1619,3 млн доларів, що майже в два рази більше, ніж роком раніше.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що у разі жорсткого Brexit Великобританія може зіткнутися з нестачею продовольчих товарів.