ЕС принял постановление о борьбе с террористическим контентом в интернете

В соответствии с нововведением, компетентные органы государств-членов ЕС получают право предписывать поставщикам услуг удалить террористический контент или отключить доступ к нему во всех странах - участницах ЕС.

"Интернет-платформы затем должны будут удалить или отключить доступ к контенту в течение одного часа", - говорится в постановлении Евросоюза.

Кроме того, издание Deutsche Welle пишет, что Брюссель предоставит четкое определение для того, что следует считать "террористическим контентом" - в интересах полного соблюдения основных прав и свобод.

Новые правила должны вступить в силу с 2022 года.