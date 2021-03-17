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ЕС принял постановление о борьбе с террористическим контентом в интернете

Автор: Анастасия Рокитна

Совет ЕС принял постановление, направленное против распространения террористического контента онлайн. Правила будут применены ко всем провайдерам, предоставляющим услуги на территории ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

В соответствии с нововведением, компетентные органы государств-членов ЕС получают право предписывать поставщикам услуг удалить террористический контент или отключить доступ к нему во всех странах - участницах ЕС.

"Интернет-платформы затем должны будут удалить или отключить доступ к контенту в течение одного часа", - говорится в постановлении Евросоюза.

Кроме того, издание Deutsche Welle пишет, что Брюссель предоставит четкое определение для того, что следует считать "террористическим контентом" - в интересах полного соблюдения основных прав и свобод.

Новые правила должны вступить в силу с 2022 года.

Напомним, Служба безопасности Украины и Совет национальной безопасности и обороны предлагают законодательно урегулировать вопросы блокировки сайтов.

Ранее украинский суд вынес решение о блокировке более 400 сайтов по гражданскому иску о клевете, но уголовное дело в итоге закрыли.

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