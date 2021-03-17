ЄС прийняв постанову про боротьбу з терористичним контентом в інтернеті

Згідно з нововведенням, компетентні органи держав-членів ЄС отримують право наказувати постачальникам послуг видалити терористичний контент або відключити доступ до нього у всіх країнах - учасницях ЄС.

"Інтернет-платформи потім повинні будуть видалити або заборонити доступ до контенту протягом однієї години", - йдеться в постанові Євросоюзу.

Крім того, видання Deutsche Welle пише, що Брюссель надасть чітке визначення для того, що слід вважати "терористичним контентом" - в інтересах повного дотримання основних прав і свобод.

Нові правила повинні набути чинності з 2022 року.