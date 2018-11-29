ЕС принял декларацию относительно агрессии России в Азовском море

Иллюстративное фото (twitter.com/EU_Commission)

Евросоюз выразил "самое серьезное беспокойство" относительно атаки РФ на украинские корабли

Совет европейского союза принял декларацию о ситуации в Азовском море и Керченском проливе, в которой выразил свои "самые серьезные опасения" и сообщил о полной поддержке суверенитета Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

В декларации сообщается, что ЕС выражает свое "самое серьезное" беспокойство "из-за роста напряжения в Азовском море".

"Мы смущаемся этим применением силы Россией, которая на фоне растущей милитаризации в этом районе является неприемлемой", - сообщают в ЕС.

Также в ЕС ожидают, что РФ обеспечит беспрепятственный и свободный проход Керченским проливом в Азовское море и обратно, что предусмотрено международными правилами.

"Мы призываем всех к предельной сдержанности немедленно дестабилизировать ситуацию. В этом контексте мы также настоятельно призываем Россию освободить захваченные суда, их экипаж и оборудование безоговорочно и безотлагательно", - говорится в декларации.

Также в ЕС сообщили, что незаконная аннексия Крыма в 2014 году остается вызовом для международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка.

"Мы подтверждаем наше осуждение этого нарушения международного права. Строительство Керченского моста является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявляют в ЕС.

"Европейский союз вновь заявляет о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Европейский союз не признает и не признает незаконное присоединение Крымского полуострова Россией. Европейский союз будет продолжать внимательно следить за ситуацией и намерен действовать должным образом в тесной координации со своими международными партнерами", - добавили в Совете ЕС.

Напомним, Украина передала в Арбитражный трибунал данные об атаке России в Азовском море. МИД Украины направило 27 ноября 2018 года информацию о акт агрессии России в Керченском проливе в Арбитражный трибунал, который рассматривает спор между Украиной и Российской Федерацией относительно нарушения последней Конвенции ООН по морскому праву в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.