ЄС ухвалив декларацію щодо агресії Росії в Азовському морі

Ілюстративне фото (twitter.com/EU_Commission)

Євросоюзу висловив "найсерйозніше занепокоєння" щодо атаки РФ на українські кораблі

Рада європейського союзу ухвалила декларацію стосовно ситуації в Азовському морі та Керченській протоці, в якій висловила свої "найсерйозніші занепокоєння" та повідомила про повну підтримку суверенітету України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС.

В декларації повідомляється, що ЄС висловлює свої "самі серйозні" занепокоєння "через зріст напруги в Азовському морі".

"Ми бентежимося цим застосуванням сили Росією, яка на тлі зростаючої мілітаризації в цьому районі є неприйнятною", - повідомляють в ЄС.

Також в ЄС очікують, що РФ забеспечить безперешкодний й вільний прохід Керченською протокою в Азовське море й назад, що передбачено міжнародними правилами.

"Ми закликаємо всіх до граничної стриманості негайно дестабілізувати ситуацію. У цьому контексті ми також настійно закликаємо Росію звільнити захоплені судна, їх екіпаж і обладнання беззастережно і невідкладно", - йдеться у декларації.

Також у ЄС повідомили, що незаконна анексія Криму у 2014 році залишається викликом для міжнародної безпеки, що має серйозні наслідки для міжнародного правопорядку.

"Ми підтверджуємо наше засудження цього порушення міжнародного права. Будівництво Керченського моста є ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України", - заявляють у ЄС.

"Європейський союз знову заявляє про свою цілковиту підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Європейський союз не визнає і не визнає незаконну приєднання Кримського півострова Росією. Європейський союз буде продовжувати уважно стежити за ситуацією і має намір діяти належним чином у тісній координації зі своїми міжнародними партнерами", - додали в Раді ЄС.

Нагадаємо, Україна передала в Арбітражний трибунал дані про атаку Росії в Азовському морі. МЗС України направило 27 листопада 2018 року інформацію про акт агресії Росії в Керченській протоці в Арбітражний трибунал, який розглядає спір між Україною та Російською Федерацією щодо порушення останньою Конвенції ООН з морського права в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці.