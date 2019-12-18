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ЕС примет более 30 тыс. беженцев в 2020 году

Новости » Политика     18.12.2019 - 20:35
ЕС примет более 30 тыс. беженцев в 2020 году
Фото: беженцы в Европе (facebook.com/beroeva)

В приоритете программы - беженцы из стран Средиземноморья, Нигера и Руанды

Более 30 тысяч беженцев мира примет Европейский Союз (ЕС) в 2020 году по программе переселения, в первую очередь из кризисных регионов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что в приоритете программы - беженцы из стран Средиземноморья, Нигера и Руанды, участники программы получают из бюджета ЕС 10 тыс. евро за каждого принятого беженца.

"В соответствии с прогнозом Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, приоритет в рамках программы получат мигранты из Турции, Ливана, Иордании, стран средиземноморского региона, а также Нигера и Руанды", - говорится в сообщении.

Отметим, что такое количество мест государства-участники ЕС подготовили в рамках программы переселения.

"В частности, Германия намерена разместить до 5,5 тысячи мигрантов", - говорится в сообщении.

Напомним, что Организация Объединенных Наций (ООН) предупредила об увеличении нуждающихся в гуманитарной помощи, в 2020 году будут нуждаться 168 млн людей на планете. Среди 168 млн людей нуждающихся в гуманитарной помощи, почти 60 млн - дети.

Как сообщало РБК-Украина, ООН собрала более половины необходимой суммы для оказание жизненно необходимой гуманитарной помощи жителям Донбасса. Для необходимой помощи ООН хочет собрать 162 млн долларов.

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